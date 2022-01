Schule in Augsburg-Kriegshaber wird mit Feuerlöschern verwüstet

Unbekannte sind in die Räume der Centerville-Schule in Augsburg-Kriegshaber eingebrochen und haben den Inhalt von Feuerlöschern versprüht. Der Sachschaden ist hoch.

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes, von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, sind vermutlich mehrere Unbekannte in die Räumlichkeiten der Volksschule Centerville Süd in der Columbusstraße eingedrungen. Die unbekannten Täter schlugen an "drei Fenstern und einer Türe das Glas zum Teil so weit heraus, dass sie sich durchzwängen konnten", berichtet die Polizei. Im Inneren versprühten sie dann den Inhalt von mutmaßlich fünf Feuerlöschern. Gestohlen wurde offenbar nichts, so die Polizei. Der von den Vandalen angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Nummer 0821/323-2610. (jaka)