Täter scheitern bei Einbruch in Einfamilienhaus

Nach einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Kriegshaber ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein oder mehrere Unbekannte haben versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Familie-Einstein-Straße in Kriegshaber einzudringen. Der Vorfall geschah im Zeitraum von Mittwoch, 9. August, bis Montag, 21. August.

Der Einbruchversuch gelang jedoch nicht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (ina)