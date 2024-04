Täter stehlen auf Baustelle Maschinen und Werkzeug

Unbekannte Diebe machen auf einer Baustelle in Augsburg-Kriegshaber Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein oder mehrere Täter haben auf einem Baustellengelände in der Tunnelstraße im Stadtteil Kriegshaber einen Diebstahl in größerem Umfang begangen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von vergangenem Samstag, 14 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gelände und stahlen dort aus einer Tiefgarage mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Laut Polizei entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise werden unter 0821/323-2610 entgegengenommen. (ina)