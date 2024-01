Unbekannte besprühen Garagen und richten Schaden an

Unbekannte haben im Augsburger Stadtteil Kriegshaber zwei Garagen besprüht. Dabei entstand ein Sachschaden.

Ein oder mehrere Sprayer haben in der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr, zwei Garagen in der Lilienstraße in Kriegshaber mit Schmierereien beschädigt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun und nimmt Hinweise unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)