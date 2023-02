Augsburg-Kriegshaber

16:29 Uhr

Unbekannte demolieren Motorhaube

Ein Fall von Sachbeschädigung beschäftigt die Augsburger Polizei. In der Hooverstraße in Kriegshaber hat jemand die Motorhaube eines Autos demoliert.

In der Hooverstraße in Kriegshaber hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto beschädigt. Nun sucht die Polizei in Augsburg nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, ist ein in der Hooverstraße im Bereich der 20er-Hausnummern abgestelltes Auto beschädigt worden. Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Motorhaube des Wagens demoliert, berichtet die Polizei, die den entstandenen Sachschaden auf etwa 500 Euro schätzt. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

