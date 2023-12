Augsburg-Kriegshaber

Unbekannte stecken Altkleidercontainer in Brand

Ein Altkleidercontainer ist in Augsburg-Kriegshaber in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Die Berufsfeuerwehr rückte an.

Zu dem Brand eines Altkleidercontainers musste die Augsburger Berufsfeuerwehr am Dienstag gegen 15 Uhr nach Kriegshaber in die Familie-Einstein-Straße ausrücken. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten laut Polizei den Container angezündet. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)

