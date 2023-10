Unbekannte Täter schlagen 21-Jährigen und rauben ihm die Bauchtasche

Vier bislang unbekannte Täter haben in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein Raubdelikt begangen, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Vier bislang unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 16.45 Uhr einen 21-Jährigen in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ausgeraubt. Der Polizei zufolge war der Mann gemeinsam mit einem Gleichaltrigen auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als den beiden auf Höhe eines Schnellrestaurants vier unbekannte Täter entgegenkamen und sie umringten. "Dabei versuchte einer der Unbekannten, den Rucksack des 21-Jährigen zu entreißen", so die Polizei.

Als dies nicht gelang, entrissen die Täter dem anderen 21-Jährigen die Bauchtasche. Unmittelbar danach schlug einer der Täter dem Opfer mehrfach ins Gesicht. Die vier unbekannten Täter flüchteten anschließend mit der Bauchtasche. Täterbeschreibungen sind bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)