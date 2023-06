Unbekannter Autofahrer provoziert gefährliche Situationen

Der unbekannte Fahrer eines Teslas hat in Kriegshaber für mehrere gefährliche Situationen gesorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung.

Zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen war es am Freitagmorgen auf der Neusässer Straße in Augsburg-Kriegshaber gekommen. Gegen 8.45 Uhr waren der Unbekannte mit einem Tesla Model 3 und ein 53-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der Neusässer Straße in Richtung Gersthofen unterwegs. Bereits zu diesem Zeitpunkt fuhr der Unbekannte laut Polizei dem 53-Jährigen sehr dicht auf.

Anschließend überholte der Tesla-Fahrer ihn und bremste danach unvermittelt stark ab. Um einen Unfall zu verhindern, musste der 53-Jährige ebenfalls bremsen. Ähnliches passierte kurz darauf in der Boschstraße. Auch hier bremste der Unbekannte den 53-Jährigen unvermittelt und fast bis zum Stillstand aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0821/323-2510 zu melden. (ina)