Unbekannter demoliert Auto in Augsburg

Ein bislang unbekannter Täter hat in Augsburg-Kriegshaber ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntag gegen 13.15 Uhr stellte der Fahrzeughalter eines weißen Skoda fest, dass sein Auto mutwillig beschädigt worden war. Den Skoda hatte der Mann nach Polizeiangaben am Freitag in der Weldishoferstraße geparkt und seitdem nicht mehr bewegt. Der bislang unbekannte Täter riss demnach im Zeitraum Freitagabend bis Sonntagmittag den rechten Außenspiegel und den Heckscheibenwischer ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2610. (jaka)