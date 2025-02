Unfallflüchtiger hinterlässt Schaden von 4500 Euro

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 5.45 Uhr und 16 Uhr einen Opel Corsa in der Alfred-Nobel-Straße in Kriegshaber angefahren. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden unter 0821/323-2610 entgegengenommen. (ina)