Kriminalpolizei ermittelt nach Brand und Streit in der Linken Brandstraße

In einer Pension an der Ecke zwischen Neuburger Straße und Linker Brandstraße brach am Samstagabend Feuer aus. Vorangegangen war ein Streit. Die Straße wurde gesperrt.

Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagabend mit einem Großaufgebot zu einem Einsatz in die Linke Brandstraße ausrücken. Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, kamen um kurz nach 19 Uhr mehrere Meldungen über einen Streit in einer Wohnung, die sich in einer Pension an der Ecke zur Neuburger Straße befindet. Nach Polizeiangaben wurden dabei Gegenstände auf die Straße geworfen. Die Einsatzkräfte hätten sie deshalb absperren müssen. Die Sperrung wurde gegen 21.35 Uhr aufgehoben. Streit und Brand in der Neuburger Straße: Ursache bleibt unklar Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren in der Wohnung mehrere Personen körperlich aneinander geraten. Zusätzlich kam es im Verlauf des Streits zu einem Zimmerbrand, weshalb die Feuerwehr anrücken mussten. Die Brandursache ist noch unklar und auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bestimmt. Im Verlauf eines Streits zwischen mehreren Personen in einer ehemaligen Pension wurden mehrere Gegenstände auf die Straße geworfen. Es kam deshalb zu einer Sperrung. Foto: Christoph Bruder Neuburger Straße: Feuerwehr im Einsatz, Kriminalpolizei ermittelt Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Da alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen mussten, wurde zur Versorgung ein Bus angefordert. Sie konnten noch in der Nacht in das Haus zurückkehren.

