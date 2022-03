Augsburg

vor 32 Min.

Kritik am Augsburger Bahnhofstunnel: Wird er für Reisende zur "Angstzone"?

Plus 2023 soll der neue Bahnhofstunnel in Augsburg in Betrieb gehen. Mit Unterführungen hat man in der Stadt bislang nicht nur gute Erfahrungen gemacht.

Von Stefan Krog

Knapp eineinhalb Jahre vor der geplanten Eröffnung des Bahnhofstunnels rückt die Gestaltung der Unterführung zunehmend in den Blickpunkt: Der Augsburger Künstler Gerald Bauer fürchtet, dass sich der Fußgängertunnel zwischen den Bahnsteigzugängen und dem westlichen Tunnelende am Sebastian-Buchegger-Platz zur "Angstzone" entwickeln könnte. Unterführungen in Augsburg seien häufig verwahrlost und schwer einsehbar. Die Stadtwerke widersprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen