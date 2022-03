Augsburg

vor 2 Min.

In Augsburg wird Kritik an der Ausweitung der teureren Park-Tarifzone laut

Plus Die geplante Erweiterung der teureren Parkzone in Augsburg stößt bei der Opposition auf wenig Gegenliebe. Die CSU verabschiede sich von "bürgerlichen Ansätzen".

Von Stefan Krog

Das Parken wird ab Sommer in einigen ausgewählten Teilen der Innenstadt deutlich teurer. Der Bauausschuss des Stadtrats beschloss zusätzlich zur schon verabschiedenten generellen Gebührenerhöhung (pro Stunde 2,60 statt bisher zwei Euro in der Kerninnenstadt und ein Euro statt bisher 60 Cent in Innenstadt-Randbereichen) eine Ausweitung der etwas teureren Zone. Betroffen ist unter anderem das Beethoven- und das Ulrichsviertel. Baureferent Gerd Merkle (CSU) sagte, die bisherige Einteilung, bei der etwa die südliche Maximilianstraße günstiger war als die nördliche Maximilianstraße, sei so nicht mehr haltbar. Einstimmig fiel der Beschluss allerdings nicht - das schwarz-grüne Regierungsbündnis, das die Prüfung der Ausweitung beantragt hatte, musste sich aus der Opposition Widerspruch anhören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen