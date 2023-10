Augsburg

Kritik an Stadtverwaltung wegen Abrechnungen für Corona-Impfzentren

Das Impfzentrum der Stadt war 2022 in einer ehemaligen Fabrikhalle auf dem Fujitsu-Areal untergebracht.

Plus Das Rechnungsprüfungsamt bemängelt das Agieren des Gesundheitsreferats während der Pandemie. Die Stadt Augsburg sagt: Es sei kein Geld verschwendet worden.

Bei der Stadt Augsburg hat es während der Corona-Pandemie wohl einige Versäumnisse bei der Beauftragung der städtischen Test- und Impfzentren gegeben. Diese Versäumnisse gehen über den bereits bekannten zeitweisen Betrieb des Testzentrums ohne schriftlich verlängerten Vertrag hinaus (wir berichteten). Allerdings zeichnet sich auch ab: Bei einem Teil der vom Rechnungsprüfungsamt in einem Bericht angeprangerten Verstöße handelt es sich um formale Fehler, die es so aber dennoch nicht hätte geben dürfen.

34 Ordner mit Unterlagen über Vorgänge bei den Impfzentren

Seitens der Verwaltung hieß es dem Vernehmen nach am Donnerstagabend im Stadtrat hinter verschlossenen Türen, dass die Stadt keine ungerechtfertigten Zahlungen geleistet habe. Das habe eine Prüfung durch eine externe Anwaltskanzlei ergeben. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) berief sich offenbar auf die Krisensituation, die schnelles Handeln nötig gemacht habe, sagte aber auch, dass dieses Vorgehen in einer normalen Situation nicht angemessen gewesen wäre. Das Umweltreferat hat eine 34 Ordner starke Dokumentation der Vorgänge ans Rechnungsprüfungsamt geschickt, das nun in einer zweiten Runde die Angelegenheit prüfen wird.

