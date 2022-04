Augsburg

18:39 Uhr

Krug-Abräumer bis Glücksfee-Helfer: Diese Menschen machen den Plärrer möglich

Plus Auf dem Augsburger Plärrer gibt es jede Menge zu tun. Nicht alle Aufgaben kann das Stammpersonal erledigen. Warum es manche Aushilfen jedes Jahr auf das Volksfest zieht.

Von Fridtjof Atterdal

Am Samstagabend ist das Binswanger-Bierzelt so voll, dass kein Blatt Papier mehr zwischen die Feiernden passt. Sie stehen auf den Bänken, singen, schunkeln und trinken. Für Nachschub sorgen die Bedienungen, die sich unermüdlich und mit viel Körpereinsatz einen Weg durch die Menge bahnen und dabei auch noch volle Bierkrüge stemmen. Wenn die Krüge leer werden, schlängeln sich Abräumer durch die Feiernden und tragen die Gläser zum Spülen, damit sich die Bedienungen ganz den Gästen widmen können. Abräumer ist einer der wenigen Jobs auf dem Plärrer, den man bereits mit 16 Jahren machen kann. Er gehört nicht zu den leichten Tätigkeiten, wie ich als Reporter im Selbstversuch an diesem Abend feststellen darf. Meine "Ausbilderin" und Kollegin heißt Michelle, ist 16 Jahre alt und schafft vier Krüge in jeder Hand. Und dabei hat sie auch noch ein Lächeln auf den Lippen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

