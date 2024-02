Augsburg

Künftig sollen tierische Essensabfälle in Augsburg in der braunen Tonne landen

Ab 1. April sollen tierische Essensabfälle in Augsburg in der braunen Tonne landen.

Plus Bisher galt das nur für pflanzliche Essensreste. Wann die Änderung eintritt und welche Vorteile sich die Stadt davon verspricht.

Von Jonas Klimm

Bisher war es in Augsburg nur erlaubt, pflanzliche Essensreste in der braunen Tonne zu entsorgen. Das wird sich aber künftig ändern. Ab 1. April sollen Abfälle tierischen Ursprungs wie Fleisch-, Fisch- und Wurstreste in der braunen Tonne landen. Diese mussten bisher in der grauen Tonne entsorgt werden. Vonseiten der Stadt heißt es, dass die bislang vorhandenen hygienischen Bedenken, die gegen eine solche Verwertung sprechen könnten, im Auftrag der Augsburger Abfallverwertung gutachterlich überprüft worden seien. Das Ergebnis des beauftragten Umweltinstitutes zeige, dass die ökologische Verwertung von tierischen Speiseresten über die Biotonne erfasst und in Bioabfallvergärungsanlagen verwendet werden könne.

Stadt Augsburg erhofft sich ökologische und ökonomische Vorteile

Das ist auch einer der Vorteile, den sich die Stadt durch die Änderung erhofft. Die Stadt teilt mit, dass "mit dem Vorgehen sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile erzielt werden". Demnach wiesen gerade Speisereste tierischer Herkunft ein hohes Gaspotential auf. "Durch die Vergärung wird regenerative Energie in Form von Biogas erzeugt und in das städtische Gasnetz eingespeist", heißt es weiter. Dadurch würden fossile Energieträger ersetzt. Gleichzeitig kämen die erhöhten Gaserträge den Gebührenhaushalten des Abfallzweckverbands zugute.

