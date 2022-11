Augsburg

Kürzer, kleiner, günstiger: So präsentiert sich die afa 2023

Plus Im Februar 2023 wird bei der Augsburger Frühjahrsausstellung afa vieles anders sein. Die Veranstalter erläutern, an welchen Themen sie festhalten.

Die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, gilt als Institution. Erstmals fand sie im Jahr 1949 statt. Standort war zwischen Gögginger Straße und Rosenaustraße. 1955 folgte der Umzug in den Wittelsbacher Park. Die afa war Publikumsmagnet. Im Jahr 1980 kamen 131.400 Besucherinnen und Besucher. Seit 1988 ist das Messezentrum Heimat der Verbraucherschau. Das Interesse an der afa sank. Aus neun Veranstaltungstagen wurden fünf. Die Corona-Pandemie stürzte die gesamte Messebranche in die Krise. Viele Veranstaltungen fielen aus, 2021 und 2022 gab es keine afa. Nächstes Jahr kehrt sie im Februar zurück: kürzer, kleiner und günstiger.

