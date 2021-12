Kürzere Kita-Öffnungszeiten bringen Berufstätige in Augsburg in Bedrängnis

Aus Personalgründen hat die Stadt Augsburg die Betreuungszeiten in ihren Kitas reduziert. Warum Gruppen derzeit nicht gemischt werden dürfen.

Corona beeinflusst den Alltag nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Kindertagesstätten. Die Beschäftigten müssen sich täglich auf das Virus testen, in einem Großteil der Einrichtungen finden für die Kinder sogenannte Pooltestungen (Lollitests) statt, nach den Weihnachtsferien muss verpflichtend für alle Mädchen und Jungen der Nachweis erbracht werden, dass sie nicht infiziert sind. Hinzu kommt: Um im Fall einer Infektion die Nachverfolgung der Kontakte im Rahmen zu halten, sind offene beziehungsweise gruppenübergreifende Angebote nicht mehr erlaubt. Dies wirkt sich auch auf die Öffnungszeiten aus. Die Stadt etwa hat in ihren Häusern die täglichen Betriebszeiten um zweieinhalb Stunden reduziert. Waren die Einrichtungen früher von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet, werden die Kinder derzeit nur zwischen 8 und 16 Uhr betreut.

Vor Corona gab es morgens und abends Sammelgruppen

"Wir haben uns so entschieden, um den Betrieb aufrechterhalten zu können", sagt Eva-Maria Hermanns, die Leiterin des Amts für Kindertagesbetreuung. Vor Corona seien die Kinder, die sehr früh gebracht worden seien, zunächst in einer Sammelgruppe betreut worden, identisch sei am späten Nachmittag verfahren worden. Diese Durchmischung sei jetzt nicht mehr möglich, auch weil zu wenig Personal vorhanden sei, um Kinder zu den Randzeiten von immer denselben Fachkräften in einer festen Gruppe betreuen zu lassen. "Der Personalengpass hat sich noch verschärft", so Hermanns.

Stadträtin fordert "kreative Lösungen" für längere Öffnungszeiten

Die kürzeren Öffnungszeiten kamen kürzlich auch im Augsburger Stadtrat zur Sprache. Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) forderte "kreative Lösungen", um die schwierige Zeit zu überbrücken. "Warum kann man nicht pensionierte Tagesmütter, Lehrerinnen oder Erzieherinnen bitten, in der Früh oder am Abend mitzuhelfen. Bei 300.000 Einwohnern in Augsburg müsste sich doch eine Lösung finden lassen." Dadurch könnten längere Betreuungszeiten auch in festen Gruppen ermöglicht werden. Stuber-Schneider sieht hier, wie sie gegenüber unserer Redaktion sagte, Bildungsreferentin und Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) in der Pflicht. Wie die Stadträtin sagt, brächten die reduzierten Öffnungszeiten viele Familien in Bedrängnis. Nicht alle Beschäftigten hätten die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten anzupassen oder auf mithelfende Großeltern zurückzugreifen. Auch Susanne Rößner, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der städtischen Kitas, wird immer wieder mit der Problematik konfrontiert. "Da kann man nur auf kulante Arbeitgeber hoffen", sagt sie.

