Kulturpark West: Mieter dürfen bis Herbst 2022 bleiben

Plus Ende September 2022 werden die Tage des Kulturparks West in Augsburg auf dem Reese-Areal endgültig gezählt sein. Wie es dann weitergeht.

Die Tage des Kultuparks West auf dem Reese-Areal sollen bis zum Herbst 2022 endgültig gezählt sein: Der Mietvertrag zwischen Kupa-West und der städtischen Wohnbaugruppe für die drei noch bestehenden Gebäude entlang der Sommestraße wird nun bis zum 30. September 2022 verlängert. Aktuell üben vor allem noch Bands in den Gebäuden. Hintergrund der Verlängerung ist, dass die Stadtwerke mit dem Bau der "Musikbox", die künftig als Musikgebäude auf dem Gaswerkareal fungieren soll, erst Mitte kommenden Jahres fertig werden. Um einen Puffer zu haben, soll der Mietvertrag bis Herbst verlängert werden. Der aktuelle Vertrag läuft Ende 2021 aus.