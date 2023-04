Augsburg

06:00 Uhr

Kunden-Gutschriften veruntreut: 48-jährige Mutter muss ins Gefängnis

Plus Eine zweifache Mutter hat Kunden ihres Arbeitgebers um Geld betrogen. Dass sie zur Gefängnisstrafe verurteilt wird, hat auch mit ihrer Vergangenheit zu tun.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Trotz ihrer Drogensucht bekam sie ihr Leben geregelt: Abitur, BWL-Studium, zwei Kinder, Arbeit. Und dennoch wurden die Drogen ihr zum Verhängnis. Eine 48 Jahre alte Angestellte musste sich unlängst vor dem Augsburger Amtsgericht wegen Untreue verantworten. Sie soll mehrfach Kunden-Gutschriften im Gesamtwert von über 17.000 Euro auf ihre privaten Konten umgeleitet haben. Neben einem strengen Strafantrag wartete die Staatsanwältin im Gerichtssaal mit einem großen Hoffnungsschimmer für die schwer kranke Angeklagte auf.

Sie war viel mit älteren Freunden unterwegs gewesen, damals auf dem Lande am Bodensee, berichtete die Angeklagte in dem Prozess. So kam es, dass sie im Alter von 13 Jahren erstmals Heroin konsumierte. Daraus entwickelte sich eine Sucht, gegen die sie seit über 30 Jahren ankämpft. Auch die 15 Betrugsfälle seien in dieser Sucht begründet. Sie hatte einen massiven Rückfall erlitten, das gesamte Geld für Drogen für sich und ihren Ehemann verbraucht, erzählte die Frau, die viele Jahre als Managerin in einem Münchner Bordell gearbeitet hatte und danach verschiedene Tätigkeiten als kaufmännische Angestellte ausübte. Es ist nicht das erste Mal, dass die zweifache Mutter straffällig geworden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen