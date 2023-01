"Kunden zu verführen und zu überzeugen, wird die größte Herausforderung"

Plus Handelsexperte Andreas Gärtner spricht über positive Entwicklungen in Augsburg, die Innenstadt und den Nahverkehr. Die autofreie Maximilianstraße sieht er kritisch.

Menschen freuen sich über positive Nachrichten. Was läuft derzeit gut für Händlerinnen und Händler in Augsburg?



Andreas Gärtner: Ein sehr erfreulicher nachweihnachtlicher Trend war die geringe Umtauschquote im stationären Handel. Weniger als fünf Prozent der gekauften Waren wurden von den Kunden umgetauscht. Dies bestätigt unseren Eindruck, dass viele gezielter, nachhaltiger und höherwertiger einkaufen.