Augsburg

vor 48 Min.

Kundgebung von IG Metall: Darum sind die Metaller wütend auf die Arbeitgeber

Plus An einer Kundgebung am Königsplatz beteiligen sich laut IG Metall knapp 3000 Beschäftigte. Für Augsburgs IG-Metall-Chef ist der soziale Friede gefährdet.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Die Wut der Beschäftigten in der heimischen Elektro- und Metallindustrie wird größer. Die Gewerkschaft IG Metall weitet ihre Protestaktionen aus. Gab es in den zurückliegenden beiden Wochen Warnstreiks auf dem Firmengelände und vor dem Werkstor, folgte am Dienstag eine Kundgebung mit laut IG Metall knapp 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Königsplatz in Augsburg. Diese waren in zwei Demonstrationszügen in die Innenstadt gezogen. Augsburgs IG-Metall-Chef Roberto Armellini sagte: "Die Betriebe haben trotz Krise gute Gewinne erwirtschaftet. Es ist jetzt Zeit, einen Teil dieser Gewinne an die Beschäftigten weiterzugeben." In der laufenden Tarifrunde gibt es bislang kein Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen