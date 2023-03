Kundgebung gegen AfD-Empfang in Augsburg ist abgesagt

Das Bündnis für Menschenwürde möchte die AfD-Veranstaltung in Augsburg durch eine Protestaktion nicht aufwerten. AfD-Chef Chrupalla sagte den Termin zuvor ab.

Die Stadtratsfraktion der AfD richtet ihren Empfang zu Jahresbeginn wie geplant am Samstag, 25. März, im Augsburger Rathaus aus. Der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla war als Hauptredner vorgesehen. Er hat seine Teilnahme, wie berichtet, abgesagt. Eine gegen die Politik der AfD gerichtete Gegenkundgebung wird darum nicht stattfinden.

Angemeldet hatte das Augsburger Bündnis für Menschenwürde die Veranstaltung für den 25. März. Matthias Lorentzen, Sprecher des Bündnisses, sagte, dass man nach internen Beratungen auf die Kundgebung ersatzlos verzichte: "Das Fernbleiben des AfD-Chefs zeigt die Bedeutungslosigkeit dieser Veranstaltung und der Augsburger AfD. Aus diesem Grund wird das Bündnis für Menschenwürde diese Veranstaltung nicht durch eine Kundgebung oder Aktion aufwerten."

Es gab wiederholt Protestaktionen gegen AfD-Veranstaltungen in Augsburg

In der Vergangenheit gab es bei AfD-Veranstaltungen in Augsburg immer wieder Protestaktionen von politischen Gegnern. Der Empfang am 25. März beginnt um 18 Uhr im Rathaus. Einlass ist ab 17 Uhr. Es handelt sich um den Neujahrsempfang, den die Stadtratsfraktionen regelmäßig ausrichten. Die AfD ist zeitlich später dran als die anderen Parteien.

Lesen Sie dazu auch