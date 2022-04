Kundgebung in Augsburg: Menschen trauern um Opfer in Ukraine

Auf dem Augsburger Königsplatz haben am Wochenende rund 300 Menschen der Kriegsopfer in der Ukraine gedacht.

Sie zündeten Kerzen an, hatten blau-gelbe Flaggen dabei und gedachten der vielen Opfer, die bislang ums Leben gekommen sind. Rund 300 Menschen haben am frühen Samstagabend in Augsburgs Innenstadt gegen den Angriffskrieg in der Ukraine demonstriert.

Die Kundgebung, zu der der Verein Deutsch-Ukrainischer Dialog und der Ukrainische Verein Augsburg mit aufgerufen hatten, fand auf dem Königsplatz statt. Man wolle Mord, Deportationen, Inhaftierung, Folter, Vergewaltigung und Schändung von Leichen nicht stillschweigend hinnehmen, hieß es.

Rund 300 Menschen kamen am Samstag zu der Kundgebung für die Ukraine auf den Königsplatz. Foto: Klaus Rainer Krieger

Mit der Kundgebung sollte Respekt gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern in ihrem Kampf für die Freiheit gezollt und um die Opfer getrauert werden. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass belarussische und russische Flaggen bei der Kundgebung verboten seien und als Provokation empfunden würden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch