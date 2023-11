Augsburg

Kunst im Treppenhaus: Künstler öffnen ihre Ateliers in Pfersee

Plus Die Veranstaltung „Offene Ateliers“ in Pfersee kommt gut an. Für Interessierte wird auch das eigene Wohnzimmer geöffnet.

Von Michael Eichhammer

„Wie arbeiten Künstler?“ Diese Frage steht auf einem Zettel an der Tür zum Dachgeschoss des Hauses in der Orleansstraße 20 in Augsburg. Hinter der Türe wartet nicht nur die Antwort, sondern auch die Künstlerinnen Monika und Andrea Nagl. Die Schwestern erlauben gemeinsam mit anderen Kunstschaffenden bei der Veranstaltung „Offene Ateliers“ in Pfersee Einblicke in ihre kreative Tätigkeit. Bereits zu Beginn um 13 Uhr ist das Atelier gut besucht, ebenso wie das Treppenhaus, welches als Galerie für die Werke der beiden fungiert. Monika Nagl, im Hauptberuf Werksleiterin in einem Industriebetrieb, zeichnet, malt, collagiert und näht. „Kunstinteressierten die Möglichkeit geben, ein Atelier mal genau anzuschauen“, beschreibt sie das Konzept des Events.

Künstlerin Andrea Nagl macht "Kunst aus Abfall"

Ihre Schwester Andrea macht „Kunst aus Abfall“, wie sie es selbst beschreibt. Beispielsweise, indem sie gebrauchten Kunststoff als „Leinwand“ für Tusche-Zeichnungen nutzt. Eine imposante Neuanschaffung steht prominent im Raum: Eine antike Radierpresse, gebraucht gekauft bei Ebay. Damit will Andrea Nagl Radierungen erstellen – nicht wie üblich auf Kupfer, sondern auf Altplastik. „Ein angenehmer Nachmittag mit Freunden, Bekannten und Interessenten“, beschreibt sie die Atmosphäre am Tag der offenen Ateliers. Zur Stimmung trägt die musikalische Untermalung bei: Gitarrist Alexander Möckl spielt bei drei der sieben Locations kurze Konzerte mit sphärisch-träumerischen Eigenkompositionen.

