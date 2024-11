Kunst und Handwerk im Textilmuseum

Am Wochenende 23./24. November wird im Textilmuseum (Provinostraße 46) der Textilmarkt wieder tausende Besucher anziehen. Zu bestaunen gibt es laut Veranstalterin Barbara Bode Textilkunst, Design und textiles Handwerk. In den historischen Hallen der ehemaligen Kammgarnspinnerei zeigen 67 Ateliers individuelle Kleidung, Hüte, Heimtextilien, Lederwaren und Schmuck. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 19 Uhr, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Auch künstlerische Objekte und Installationen sind zu sehen, etwa leuchtende „Lichtfadenwerke" von Ruth Gassner, bei denen lichtführende Fäden zu Darstellungen arrangiert werden, oder die Filzinstallation "Tipping Points" von Dagmar Binder/textillabor, die auf das Sterben der Korallenriffe als Beispiel für den anhaltenden Verlust natürlicher Lebensräume verweist. Die Trägerin des Kunstpreises des Landkreises Landsberg 2023, Doris Trummer, zeigt fragile Objekte aus Blüten, Blättern und Wespennestern. Für Besucher gibt es bei Mitmachvorführungen und Workshops die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Der Eintritt ist frei. (AZ)