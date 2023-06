Kunstaktion in Hochzoll: Alles dreht sich ums Wasser

Die Kunstwand in Hochzoll steht bei der ehemaligen Post am Bahnhof. Die Werke hängen bis Mitte Oktober.

Zum Kuhsee ist es nicht weit, der Lech fließt entlang von Hochzoll. Der Stadtteil hat folglich viel mit Wasser zu tun. Dies zeigt sich jetzt auch bei einer Kunstaktion. Das Thema "Wasser in Hochzoll" rückt in den Blickpunkt. Zu sehen sind die Werke bei der ehemaligen Post am Bahnhof in Hochzoll.

Die jährliche Kunstaktion im Sommer ist in Hochzoll bereits zur guten Tradition geworden, heißt es. Seit bald 15 Jahren zieren nach Auskunft der Veranstalter Jahr für Jahr farbenfrohe Bilder von unterschiedlichen Künstlern die Betonwand. Kindergartenkinder machen mit, aber auch Profimaler sind vertreten. Zu wechselnden Themen entsteht jeden Sommer eine bunte Bildergalerie.

Dieses Werk hängt an der Kunstwand in Hochzoll. Foto: Privat

Dieses Jahr ist das Motto „Wasser in Hochzoll“. Von Bademöglichkeiten bis Wasserkraft, Kanufahren bis Trinkwasserschutz oder Visionen für Licca Liber– das Thema bietet viele Möglichkeiten zur Interpretation. Inge Lemmerz ist die künstlerisch Verantwortliche für die Aktion. Sie wird von einem Team unterstützt. Die Galerie ist fertig: Die 40 mal 40 Zentimeter großen Holzplatten wurden schon vor Wochen an Künstler, Malfreudige aber auch an Gruppen wie Schulklassen oder Kinderheime ausgegeben. Die neue Unterkonstruktion wurde gestrichen. Mittlerweile wurden die abgegebenen Holztafeln montiert.

Sie können bis Oktober betrachtet werden. Am Samstag, 14. Oktober, wird es spannend. Ab 10 Uhr können an diesem Tag die Bilder gekauft werden. Der Erlös fließt wieder in den Sozialfonds Hochzoll, heißt es.

Am Sonntag findet der Kunstmarkt Montmartre in Hochzoll statt

In Hochzoll geht es derzeit rund. Der "Hochzoller Sommer" läuft ebenfalls mit mehreren Veranstaltungen. Zu ihnen gehört der Kunstmarkt Montmartre. Er findet am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 20 Uhr rund um den Holzerbau statt. Mehrere Mitmachwerkstätten sind vorgesehen. Abschluss der Reihe ist eine Friedenstafel am Dienstag, 8. August. Von 12 bis 15 Uhr wird am Augsburger Feiertag gemeinsam am Zwölf-Apostel-Platz gefeiert.