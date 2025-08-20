Kunsthandwerk zieht in die Zwischenzeit

Vom 21. August bis 6. September zieht Kunsthandwerk in den städtischen Pop-Up-Store „Zwischenzeit“ in der Annastraße 16 ein. Zu sehen sind dann handgefertigte und außergewöhnliche Einzelmöbel aus Massivholz, wie Stühle, Schaukelstühle, ein Bett, ein Sekretär, Schreibtische und Beistelltische. Neben den Möbeln werden auch Skulpturen, gedrechselte Schreibgeräte, ein selbstgemachtes Würfelspiel, ein Backgammon-Spielekoffer, und Deko-Artikel präsentiert.

Hinter der kunsthandwerklichen Ausstellung mit dem Titel „Geballte Schönheit“ steht Klaus Deckenbach. Er ist Schreiner und war als reisender Handwerker fünf Jahre auf der Walz. Inzwischen ist er vierfacher Familienvater, Kunsthandwerker, Bildungsreferent und Theologe. Er beschreibt die Ausstellung in seiner Ankündigung als „Liebeserklärung an das Handwerk“. Geöffnet ist seine Schau immer donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. (nist)