Kurhaus dient als Kulisse für den Deutschen Marketingpreis

Bis zu 1000 Marketing-Experten werden im Oktober in Augsburg erwartet. Der Kongress am Park ist Schauplatz der zweitägigen Veranstaltung mit 50 Vorträgen.

Marketing-Spezialisten aus ganz Deutschland richten den Blick nach Augsburg. Die Branche trifft sich im Oktober im Kongress am Park zum Deutschen Marketing Tag (DMT). Bis zu 1000 Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Agenturen und wissenschaftlichen Institutionen werden nach Angaben des Veranstalters erwartet. Mehr als 50 Vorträge stehen auf dem Programm.

Termin der Großveranstaltung ist am Dienstag, 10. Oktober, und Mittwoch, 11. Oktober. Neue Technologien, veränderte Arbeitsbedingungen, Kundenbedürfnisse und -erwartungen sowie gesellschaftliche Entwicklungen stellen die Marketing-Branche vor große Herausforderungen und Veränderungen, heißt es. Der Kongress am Park biete die räumlichen Voraussetzungen für den Kongress mit vielen Workshops. Im Vorjahr feierte das Augsburger Kongresszentrum das 50-jährige Bestehen.

BioNTech gewann im Jahr 2022 den deutschen Marketingpreis

Zum Programm des Marketingtags gehört die Verleihung des Deutschen Marketingpreises. Die festliche Veranstaltung findet am Dienstagabend im Kurhaus in Göggingen statt. Der Preis gilt seit dem Jahr 1973 als "Gütesiegel für Spitzenleistungen im deutschen Marketing". Die Preisträger sind besondere Repräsentanten der deutschen Wirtschaft. Die Unternehmen sind bekannt. Im Jahr 2022 erhielt die Firma BioNTech den Preis. "Hello Fresh (2021) und "About you" (2020) wurden in den Jahren zuvor gewürdigt. (möh)

Lesen Sie dazu auch