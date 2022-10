Kuriose Verkehrsschilder und Wegeführungen sorgen für Kopfschütteln

Schilder mitten in einem Sumpf, eine angezeigte Sackgasse, die keine ist oder Radwege, die einfach enden. Unsere Leser haben in der Stadt so einiges entdeckt.

Laut ADAC gibt es in Deutschland 400 verschiedene Verkehrszeichen. Viele davon finden wir auch in Augsburg. Allerdings befinden sich manche von ihnen an äußerst ungewöhnlichen Stellen mitten im Nirgendwo oder sind so selten, dass ihre Bedeutung kaum jemandem bekannt ist. Manchmal haben Verkehrszeichen auch den gegenteiligen Effekt dessen, was sie erreichen sollen, nämlich die Verkehrssituation klar verständlich zu regeln. Stattdessen sorgen sie für Verwirrung. Auch manche Wegeführung lässt Verkehrsteilnehmer ratlos zurück. Wir haben unsere Leser gebeten, uns solche Kuriositäten zuzusenden. Die Ergebnisse gibt es hier - kommentiert zum Teil mit einem Augenzwinkern.



Eine Sackgasse, die in Wirklichkeit keine ist weist dieses Schild aus. Foto: Privat

Diese Szene hat uns Leserin Vera geschickt, aufgenommen wurde sie in der Kreutzerstraße in Oberhausen. Das Sackgassen-Schild sei vor etwa einem Jahr aufgestellt worden. "Die Straße ist allerdings beidseitig befahrbar", schreibt die Leserin dazu. Warum hier eine Sackgasse ausgewiesen ist, die aber doch gar keine ist, sei ihr unklar. Vielleicht stecken Anwohner aus dem hinteren Teil der Straße dahinter? So können sie unkompliziert den Durchgangsverkehr reduzieren.



Viele Schilder auf kleinem Raum dienen selten der Übersichtlichkeit. Foto: Peter Baitsch

Augsburger können zum Schilderwald nur Vermutungen anstellen

Diesen Schilderwald hat Peter Baitsch in der Altstadt entdeckt. Die Frage ist, warum in einer Einbahnstraße Gegenverkehr zu erwarten ist (siehe Schild im Hintergrund)? Bleibt nur eine Vermutung: Die Beschilderung für andere Verkehrsteilnehmer in näherer Umgebung ist so verwirrend, dass sie regelmäßig in der Einbahnstraße landen. Dann ist man wenigstens vorbereitet.

Hier wird ein schneller Seitenwechsel verlangt. Foto: Karl Fieger

Hier muss man als Radler aber auch als Fußgänger ganz genau aufpassen und schnell reagieren. Ist einem als Radler zunächst die linke Seite zugewiesen, muss man nur wenige Meter weiter nach rechts. Gleichzeitig müssen aber auch die Fußgänger die Seite wechseln. Dass das mal nicht zu ungewünschten Kollisionen führt. Festgehalten hat diese Szene Karl Fieger in der Nähe des Einrichtungshauses Ikea.

Eine Kuriosität zwischen Donauwörther Straße und Flurstraße in Oberhausen. Foto: Karl Fieger

Augsburgs Verkehr bietet einige Kuriositäten

Karl Fieger ist auch diese Kuriosität aufgefallen. Entdeckt zwischen Donauwörther Straße und Flurstraße in Oberhausen. Fußgänger scheinen hier auf dem richtigen Weg. Oder etwa doch nicht? Denn wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man, die beiden Figuren sind durchgestrichen. Also dürfen Fußgänger hier doch nicht so einfach passieren! Irgendwie logisch, denn der Weg ist wegen der entgegenkommenden Grünpflanzen doch sehr eng. Möglicherweise wäre hier aber das Sackgassenschild aus Beispiel eins besser für die Regelung des Verkehrs geeignet.

Dieses Schild befindet sich in den Wertachauen nahe Göggingen. Foto: Jürgen Hörmann

Was dieses Schild den Passanten wohl sagen will? Mit Pferden nicht durch Sumpfgebiete reiten? Dabei käme man doch so am besten trockenen Fußes ans rettende Ufer. Leser Jürgen Hörmann, der das Schild in den Wertachauen nahe Göggingen entdeckt hat, vermutet noch etwas anderes: "Event für Seepferdchen", scheibt er unter sein Bild.

Ein solches Schild sieht man nicht häufig in Augsburg. Foto: Ingeborg Nuyken

Ingeborg Nuyken hat dieses Schild an der Steinernen Furt - aufgenommen von der Tankstelle Neuburger Straße aus in Richtung der Kreuzung Nordtangente/Firnhaberau - in Lechhausen entdeckt. "Was mir dieses Verkehrsschild sagen soll, erschließt sich mir nicht", schreibt sie dazu. Uns auf die Schnelle auch nicht.

Für Radfahrer erschließt sich die Situation nicht auf den ersten Blick. Foto: Bernd Langhans

Was denn nun? Radfahren erlaubt oder nicht? Oder muss man nur kurzfristig wegen der Baustelle absteigen? Am besten dem Motto folgen: "Wer sein Rad liebt, der schiebt." Dann kann nichts schiefgehen. Wie sich unser Leser Bernd Langhans entschieden hat, der das Bild im Alten Postweg fotografiert hat, wissen wir nicht. Nur, dass es ihn kopfschüttelnd zurückgelassen hat.

Dieser Radweg in Kriegshaber scheint zwischendurch einfach aufzuhören. Foto: Ute Grathwohl

Ute Grathwohl hat uns diese Szene aus Kriegshaber geschickt. Hier endet für wenige Meter einfach der Radweg. Zweiradfahrer müssen auf den Fußweg ausweichen, um ihn schon gleich wieder zu verlassen. "Soll ich als Radlerin warten, bis der Weg fertig gebaut ist?", fragt sich unsere Leserin?

Dieses Verkehrsschild sorgt für Verwirrung. Foto: Roland Friese

Verkehrsschild am Kappeneck lässt Augsburger ratlos zurück

Auch Roland Friese bleibt beim Blick auf dieses Verkehrsschild in der Altstadt in der Nähe des Kappeneck ratlos. Warum, fragen sie sich? Laut Friese sind die auf dem Verkehrsschild angesprochenen Markierungen für Stellplätze im Zuge von Straßenbaumaßnahmen längst entfernt worden. Innerhalb diesen zu Parken ist damit unmöglich. Bei Politessen und Parkplatzsuchenden sorge das immer wieder für Verwirrung, schildert er in seiner Zuschrift.

An der Floßlände in Lechhausen gibt es einen außergewöhnlichen Fahrradständer. Foto: Michael Hochgemuth

Was ist denn das? Eine zu niedrig geratene Teppichstange? Nein, das ist ein Fahrradständer, sieht man doch. Diesen hat die Stadt an der Floßlände in Lechhausen aufgestellt. Eigentlich soll man sein Rad mit dem Sattel an die Stange hängen. Versteht nur kaum einer. "Das ist kein Fahrradständer", sagt auch der ADFC. Na die müssen es ja wissen.