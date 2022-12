Kurioser Unfall: Alkoholisierter Autofahrer "platzt" in einen Polizeieinsatz

Zu einem kuriosen, wenn auch schmerzhaften Unfall ist es im Augsburger Stadtteil Haunstetten gekommen.

Eine Polizeistreife nahm am Dienstag gegen 15.30 Uhr eine Unfallflucht in der Tattenbachstraße in Haunstetten auf. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort auf Höhe Hausnummer 15 einen geparkten Mercedes Vito angefahren. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt und ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Während der Unfallaufnahme trat der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs auf die Fahrbahn und wurde prompt von einem vorbeifahrenden Peugeot-Fahrer touchiert. Der Mann erlitt leichte Prellungen am Rücken. Als die Beamten den 60-jährigen Fahrer kontrollierten, stellten sie bei ihm eine Alkoholisierung fest.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,4 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. Hinweise zu der vorhergegangenen Unfallflucht nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)