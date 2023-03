Kurt Idrizovic freut sich für seinen Freund Thomas Tuchel

Plus Der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic kennt Thomas Tuchel schon viele Jahre. Er hofft, dass der neue Bayern-Coach nun öfter in seiner Buchhandlung vorbeischauen wird.

Als Thomas Tuchel den Vertrag beim FC Bayern unterschrieb, erfuhr es der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic nicht etwa aus den Medien. Der neue Bayern-Trainer schrieb dem Augsburger eine persönliche Nachricht aufs Handy, dass der Vertrag nun unterzeichnet ist. Idrizovic freut sich für den gebürtigen Krumbacher und will bald mit ihm telefonieren. Die beiden Männer sind schon lange befreundet und sehen sich immer mal wieder – auch in Augsburg.

Fußball ist natürlich ein Thema, wenn der Buchhändler seinen Freund "Thomas" trifft. Er habe mit ihm über die Wechsel nach Mainz, Dortmund, Paris und Chelsea gesprochen – nun also der FC Bayern München. "Ich freue mich für ihn. Ich glaube, dass die Entscheidung richtig ist", schätzt Idrizovic die Lage ein. Auch wenn das Thema Fußball freilich bei den Freunden nicht ausgeklammert wird, gibt es eins, dass die beiden Männer, wenn sie sich austauschen, sogar noch mehr interessiert: das Lesen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Kurt Idrizovic erklärt die Bedeutung der Augsburger Kahnfahrt und sagt was er von dem Umgang der Stadt mit der Institution hält. Video: Felix Ebert

Die Begeisterung für Literatur ist der Grund, warum sie sich vor vielen Jahren kennenlernten. 2006 wechselte der gebürtige Krumbacher vom VfB Stuttgart zum FC Augsburg, wo er das U19-Team und die zweite Mannschaft trainierte. Außerdem arbeitete er beim FCA bis 2008 als Nachwuchskoordinator. In der Zeit begleitete Thomas Tuchel samt Nachwuchsspielern immer wieder Kurt Idrizovic zu Veranstaltungen, wo Schülerinnen und Schülern vorgelesen wurde. Tuchel las bei diesen Treffen selber vor, was ihm großen Spaß bereitete, erinnert sich Idrizovic.

Thomas Tuchel unterstützte die Augsburger Lese-Inseln finanziell

Der Augsburger Buchhändler ist sehr engagiert. Er setzte sich für den Bau der neuen Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz ein und engagiert sich auch heute noch für die Einrichtung und Weiterentwicklung von Lese-Inseln in Grund- und Mittelschulen. Im vergangenen Jahr habe Tuchel das Projekt Lese-Inseln mit "einem großzügigen Betrag unterstützt". "Leseförderung ist das Wichtigste, was die Kinder jetzt brauchen. Das Lese-Insel-Projekt, das vor allem den Grundschulen in Augsburg durch Bücherspenden hilft, unterstütze ich gerne", habe Thomas Tuchel damals gesagt. Der 49-Jährige spielte auch das eine oder andere Mal in der von Idrizovic initiierten Fußballmannschaft "Brecht Boys".

Das Lesen verbindet die beiden Männer. "Thomas mag anspruchsvolle Krimis und gute Romane. Er verlässt sich da auf meine Empfehlungen." Für die beiden Töchter Emma und Kim suche der Buchhändler auch immer mal wieder ein Werk heraus. Den zusammengestellten Lesestoff holt sich Thomas Tuchel selber ab, wenn er gerade in der Gegend ist. "Zuletzt haben wir uns um Weihnachten herum gesehen." Damals hätten sie über Brecht und sein diesjähriges Jubiläumsjahr gesprochen. "Ich habe ihm damals einen Gedichtband mitgegeben." Kurt Idrizovic hofft, dass sich Tuchel und er nun häufiger sehen können.

Lesen Sie dazu auch