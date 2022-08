Kurt Lindner freut sich über eine reiche Tomaten-Ernte

Zwei Jahre lang hat Kurt Lindner eine Tomatenpflanze gezogen und gehegt. Nun trägt sie rund 150 Früchte.

Wie auch immer der Speiseplan von Kurt Lindner in den nächsten Wochen aussehen wird: Tomaten werden wohl dazugehören. Zwei Jahre lang hat der 92-Jährige eine Tomatenpflanze gehegt und gepflegt, nun hat sie ihn reichlich dafür belohnt: mit rund 150 Früchten.

"Deine Geduld möchte ich haben", zitiert Lindner seine verstorbene Ehefrau und lächelt. Der Witwer, der vor wenigen Tagen seinen 92. Geburtstag feierte, freut sich über den rot glänzenden Erfolg seiner Mühen. Im Frühjahr 2020 hat er die Pflanze aus Samen gezüchtet, so recht glücken wollte das alles anfangs nicht: Das Grün spitzte nur einen Zentimeter hoch aus der Erde, und so war Lindners Hartnäckigkeit gefragt.

Wie Kurt Lindner seine Tomatenpflanze gepflegt hat

"Sicher", sagt er, "ich hätte alles wegschmeißen können." Doch stattdessen spendierte er der Pflanze erst einmal einen größeren Topf. Überwintern durfte sie im Gögginger Wohnzimmer, wo Lindner sie mangels Insekten mit einem Aquarellpinsel kurzerhand selbst bestäubte. Im nächsten Jahr wuchs der Strauch immerhin auf etwa 15 Zentimeter heran und trug fünf Tomaten. Ein weiteres Jahr später trägt er nun reiche Früchte, was dafür spricht, dass Tomaten durchaus mehrjährig sein können. Weil seine Cocktail-Tomaten so durstig sind, muss Lindner bei der aktuellen Hitze bis zu viermal täglich gießen. Doch das macht er gerne. Schließlich will er, dass seine Pflanze auch weiterhin gedeiht.

Es ist nicht das Gärtnern allein, das Kurt Lindner Freude bereitet. Es ist die Natur generell, deren Lauf er intensiv beobachtet, um immer Neues zu lernen. (sil)