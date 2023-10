Augsburg

06:00 Uhr

Kurt Späth und Ingo Blechschmidt: Demonstrant trifft auf Aktivist

Plus Seine Ein-Mann-Demo vor dem Klimacamp hat Kurt Späth bekannt gemacht. Zuletzt schloss sich der Rentner aber einem Protest der Aktivisten an. Ein Richtungswechsel?

Seit eineinhalb Jahren steht Kurt Späth bei schönem Wetter vor dem Klimacamp. Inzwischen hält er dabei mehrere Transparente hoch, die Kernaussagen sind stets dieselben: "Klimacamp - nein danke!". Für Späth ist das Paletten-Lager ein "Schandfleck", der weg muss. Nicht selten kommt er während seiner Ein-Mann-Demo mit Passanten oder Aktivisten ins Gespräch - auch mit Ingo Blechschmidt, einer treibenden Kraft hinter dem Camp. "Ziemlich beste Feinde" könnte man den Rentner und den Mathematiker nennen, wenn da nicht vor wenigen Wochen ein gemeinsamer Protest von Späth und Vertretern des Klimacamps gewesen wäre. Also inzwischen doch "ziemlich beste Freunde"? Wir haben sie in einem Interview befragt und Gemeinsamkeiten gefunden.

Kurt Späth ist eine Marke für sich. Der Rentner mit der prägnanten Stimme ist oft in der Innenstadt anzutreffen. Dort hält der 75-Jährige mal hier, mal dort ein Schwätzchen, besucht Sitzungen des Stadtrats und postiert sich vor dem Klimacamp. Wer meint, er habe etwas gegen die jungen Menschen, die sich für die Einhaltung von Klimazielen einsetzen, irrt. "Er hat ein großes Herz für die jüngeren Menschen", weiß auch Ingo Blechschmidt, 35. Späth will vielmehr, dass das Camp aufgelöst wird, weil es "menschenunwürdig" sei, wie die Aktivisten dort "hausten". Und dann merkt Späth noch an, dass er sich mittlerweile sogar öfter am Klimacamp aufhalte als Mitinitiator Ingo Blechschmidt.

