Kurz vor dem Ferienende sind die ersten Sommerbaustellen weg

In der Neusässer Straße sind neue Radwege markiert. Die Großbaustelle am Moritzplatz steht nun auch vor der Fertigstellung.

Ferienzeit ist Baustellenzeit in Augsburg. Dies haben Verkehrsteilnehmer in den zurückliegenden Wochen an einigen Stellen im Stadtgebiet gespürt. Nun gibt es Entspannung. Die ersten Sommerbaustellen sind wieder weg. Eine davon war in der Neusässer Straße.

Wie die Stadt Augsburg informiert, sind Umbau- und Markierungsarbeiten in der Neusässer Straße abgeschlossen. Die neuen Fahrradwege sind markiert. Die Bushaltestellen "Kinderklinik" auf beiden Seiten und "Stenglinstraße" auf der Westseite wurden barrierefrei ausgebaut. Im Bereich der Einfahrt zur Notaufnahme wurde ein Übergang errichtet.

In der Königsbrunner Straße sind die Bauarbeiten beendet

Auch an anderen Baustellen in Augsburg setzt die Stadt nach Abschluss der Arbeiten einen Haken. In der Königsbrunner Straße sind die großflächige Straßendeckensanierung und der barrierefreie Ausbau der Haltestelle "Offenbach Karree" abgeschlossen. Alle Sperrungen wurden aufgehoben. Am Mittleren Graben führte die Stadtentwässerung zwischen Pilgerhausstraße und Jakoberstraße Kanalbauarbeiten durch. Diese Arbeiten sind nun ebenfalls abgeschlossen. In der Thommstraße wurde die Ampelanlage an der Kreuzung Thommstraße/Am Pfannenstiel/Fischertor erneuert. Sie ist in Betrieb. Gegenwärtig läuft noch die Großbaustelle am Moritzplatz. Die Stadtwerke verlegen neue Gleise für die Straßenbahn. Die Arbeiten sollten termingerecht bis Ferienende erledigt sein.

Die Durchfahrt durch das Jakobertor wird ab Freitagabend gesperrt

Die Dachsanierung am Anbau des Jakobertors ist abgeschlossen. Das Gerüst wird in der Nacht von Freitag, 9. September, auf Samstag, 10. September, abgebaut. Dafür muss die Durchfahrt stadteinwärts von 20.30 bis 6 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt wieder über Jakoberwallstraße und Vogeltor.

