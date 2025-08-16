Kurz vor der Sommerpause: Staatstheater Augsburg verliert erneut eine Spielstätte

Die Kündigung flatterte Intendant André Bücker am letzten Tag der Spielzeit auf den Schreibtisch. Seitdem hat das Staatstheater Augsburg wieder eine Spielstätte verloren: Bis zum 31. Dezember muss es aus dem Alten Rock Café in Kriegshaber ausziehen. Das Theater war dort mit seiner Digitalsparte sowie mit kleineren, niederschwelligen Inszenierungen untergekommen. Dass diese Nutzung nur übergangsweise sein würde, war zwar klar: Mittelfristig soll das Gelände durch Läden und Gastronomie neu erschlossen werden. Von der kurzfristigen Kündigung, noch dazu ohne Begründung oder vorherige Gespräche, ist Bücker aber doch überrascht. Man stehe damit mitten in der neuen Spielzeit mit einem Teil des Teams auf der Straße.

