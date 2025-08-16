Icon Menü
Kurz vor der Sommerpause: Staatstheater Augsburg verliert erneut Spielstätte

Augsburg

Kurz vor der Sommerpause: Staatstheater Augsburg verliert erneut eine Spielstätte

Das alte Rock Café im Stadtteil Kriegshaber diente als Bühne für besondere Formate. Nun soll das Theater das Haus bis Ende des Jahres räumen. Das steckt dahinter.
Von Nicole Prestle
    Das Areal an der Kreuzung Ulmer und Kriegshaberstraße soll neu erschlossen werden. Nur das linke, längliche Gebäude - das Alte Rock Café - bleibt erhalten, der Rest der Bauten wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.
    Das Areal an der Kreuzung Ulmer und Kriegshaberstraße soll neu erschlossen werden. Nur das linke, längliche Gebäude - das Alte Rock Café - bleibt erhalten, der Rest der Bauten wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Foto: Marcus Merk

    Die Kündigung flatterte Intendant André Bücker am letzten Tag der Spielzeit auf den Schreibtisch. Seitdem hat das Staatstheater Augsburg wieder eine Spielstätte verloren: Bis zum 31. Dezember muss es aus dem Alten Rock Café in Kriegshaber ausziehen. Das Theater war dort mit seiner Digitalsparte sowie mit kleineren, niederschwelligen Inszenierungen untergekommen. Dass diese Nutzung nur übergangsweise sein würde, war zwar klar: Mittelfristig soll das Gelände durch Läden und Gastronomie neu erschlossen werden. Von der kurzfristigen Kündigung, noch dazu ohne Begründung oder vorherige Gespräche, ist Bücker aber doch überrascht. Man stehe damit mitten in der neuen Spielzeit mit einem Teil des Teams auf der Straße.

