"La Strada" – und viel mehr: Was Augsburg am Wochenende zu bieten hat

Augsburg steht ein Wochenende mit durchwachsenem Wetter, aber etlichen Veranstaltungen bevor. Eine Übersicht, was Sie unternehmen können – selbst bei Regen.

Das Wetter wird am Wochenende vom 28. bis 30. Juli in Augsburg deutlich durchwachsener als zuletzt. Es ist immer mal wieder ein Schauer oder ein Gewitter möglich, aber es kann auch trockene Phasen geben. Geboten – vor allem draußen – ist jedenfalls viel in Augsburg.

Festivals, Feste und Freilichtbühne: Das ist am Wochenende in Augsburg los

La Strada : Von Freitag bis Sonntag wird die Augsburger Innenstadt zur Bühne für Straßenkünstler. Das internationalen Festival findet vom 28. bis zum 30. Juli, statt. Am Freitag und Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Schluss ist an allen Tagen um 22 Uhr. Die Künstler treten an mehreren Orten in der auf - zum Beispiel auf dem Königsplatz, dem Martin-Luther-Platz und dem Fuggerplatz. Mit dabei sind unter anderem Entfesselungskünstlerinnen, Jongleure und Komikerinnen. Ohne den vor kurzem verstorbenen Hansi Ruile würde es das Fest übrigens nicht geben. Informationen zum genauen Programm gibt es unter augsburger-stadtsommer.de/lastrada.

Konzerte und Theater: Diese Veranstaltungen gibt es in Augsburg

Vergnügungen mit „Lyrik und Musik’“ erwarten die Zuhörer am Freitag, 20 Uhr, im Brunnenhof des Zeughauses . Und zwar im Rahmen von 40 Jahre Musikwerkstatt. Der Internationale Jazzsommer macht am Samstag, 20 Uhr, mit dem Julie Campiche Quartet im Zeughaus Station. (augsburger-jazzsommer.de).

. Und zwar im Rahmen von 40 Jahre Musikwerkstatt. Der Internationale Jazzsommer macht am Samstag, 20 Uhr, mit dem Julie Campiche Quartet im Zeughaus Station. (augsburger-jazzsommer.de). „Greg is back“ heißt es am Donnerstag (ab 19.30 Uhr) im Botanischen Garten . Die A-Capella-Nacht organisiert der Freundeskreis Botanischer Garten.

. Die A-Capella-Nacht organisiert der Freundeskreis Botanischer Garten. Am Freitag spielt Retold im Bombig an der Gubener Straße . Und zwar Rock Oldies von den Beatles , Rolling Stones , Who, Cream, Credence Clearwater Revival. Am Samstag entert die J J Bluesband die Bretter und zwar mit Coverversionen von Eric Clapton bis Muddy Waters . Beginn 20.30 Uhr.

an der . Und zwar Rock Oldies von den , , Who, Cream, Credence Clearwater Revival. Am Samstag entert die J J Bluesband die Bretter und zwar mit Coverversionen von bis . Beginn 20.30 Uhr. Im und um den Kreuzgang der Barfüßerkirche gibt es dieses Donnerstag, 19 Uhr, letztmals ein Konzert mit Studierenden des Leopold Mozart College of Music der Uni Augsburg . Bei freiem Eintritt.

gibt es dieses Donnerstag, 19 Uhr, letztmals ein Konzert mit Studierenden des College of Music der . Bei freiem Eintritt. Im Sensemble im Textilviertel laufen die letzten Vorstellungen vom (brüchigen) „Familienglück“. Und zwar am Freitag und Samstag, jeweils 20.30 Uhr, (Infos und Tickets unter sensemble.de)

Kinder, Familien, Kino: Im Augsburger Zoo gibt es am Freitag eine Dschungelnacht

Zoo: Am Freitag steht ab 18.30 Uhr wieder eine der begehrten Dschungelnächte auf dem Programm. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm für Kinder. (Infos unter zoo-augsburg.de)

Am Freitag steht ab 18.30 Uhr wieder eine der begehrten Dschungelnächte auf dem Programm. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm für Kinder. (Infos unter zoo-augsburg.de) Botanischer Garten: Dort steht wieder der „Lichterzauber“ am Samstagabend auf dem Programm.

„Wasser, Türme & Theater“ heißt die Führung beim Roten Tor am Samstag, 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Spitalgasse vor dem Roten Tor. Infos unter wassersystem-augsburg .de

am Samstag, 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Spitalgasse vor dem Roten Tor. Infos unter .de Der kleine Wasserdrache, geeignet für Kids ab sechs Jahren, treibt am Sonntag um 11 und um 15 Uhr seine Späße im Freilichttheater im Siebentischpark. (Infos unter jt-augsburg.de)

In der Stadtbücherei (Ernst-Reuter-Platz) steht am Freitag (15 bis 16 Uhr) ein Bobby-Car-Bilderbuch-Autokino auf dem Programm. Für Kinder von zwei bis drei Jahren, die allerdings ein Elternteil im Schlepptau haben müssen.

