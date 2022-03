Labor überlastet: Augsburger müssen länger auf PCR-Ergebnisse warten

Die Stadt Augsburg meldet Verzögerungen bei der tagesaktuellen Erfassung von Corona-Infektionszahlen. Grund sei ein Laborproblem.

Durch ein Laborproblem verzögert sich derzeit die tagesaktuelle Erfassung und Meldung von Corona-Infektionszahlen im Gesundheitsamt der Stadt Augsburg. Wie die Stadt mitteilt, dauert es länger, bis Befunde im Gesundheitsamt ankommen und bearbeitet werden. Zudem müssen Bürgerinnen und Bürger länger auf ihr PCR-Test-Ergebnis warten. Konkret gehe es um die Verarbeitung der Covid-19-Abstriche im Labor Diagnosticum, so die Stadt. Über dieses Labor laufen die PCR-Tests der Augsburger Testzentren (Plärrer, Impfzentrum, Maximilianstraße). Was sind die Folgen?

Corona-Krise in Augsburg: Im Schnitt rund 800 PCR-Tests pro Tag

Aufgrund der Nachmeldung von positiven Befunden durch das Labor komme es zu Schwankungen in der Inzidenz-Darstellung, da Fälle als Nachtrag bereits vergangenen Tagen zugewiesen werden, teilte Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. In der Summe gebe es aber keine weiteren Auswirkungen. Warum es im Labor zu Verzögerungen kommt und wie lange diese noch anhalten, sei der Stadt nicht bekannt. Bei einer telefonischen Anfrage im Labor waren alle zuständigen Mitarbeiter belegt.

Wie viele PCR-Tests werden derzeit täglich im Labor für die Stadt abgewickelt? Nach Angaben des Gesundheitsreferats waren es in der vergangenen Woche insgesamt 5619 Tests – somit 803 Tests am Tag durchschnittlich.