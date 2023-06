Ladendetektiv stellt sich zwei jungen Diebinnen in den Weg

Ladendiebinnen versuchen in Kriegshaber zu fliehen. Polizei greift ein und stellt das Diebesgut fest

Polizeieinsatz nach einem Ladendiebstahl in Kriegshaber: Zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren entwendeten am Freitagnachmittag mehrere Drogerieartikel in einer Drogerie in der Ulmer Straße.

Nach Auskunft der Polizei sprach der Ladendetektiv die Frauen an. Die beiden jungen Frauen versuchten zu fliehen. Es kam zu einer Rangelei mit dem 31-jährigen Ladendetektiv.

Ein zunächst unbeteiligter 23-Jähriger kam im weiteren Verlauf hinzu. Er versuchte, den Ladendetektiv von den jungen Frauen wegzuziehen, um diesen die Flucht zu ermöglichen. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife wurde die Situation geklärt. Der Wert des Diebesguts lag bei 140 Euro. (möh)

