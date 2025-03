Ladendieb beim Klauen in Supermarkt erwischt

Mehrere Gegenstände hat ein 39-Jähriger am Donnerstag aus einem Supermarkt in der Neuhäuser Straße entwendet. Gegen 19.30 Uhr beobachtete laut Polizeibericht ein Mitarbeiter des Supermarkts den Mann, wie dieser Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt den 39-Jährigen fest und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle fanden die Beamten die gestohlenen Lebensmittel im Rucksack des 39-Jährigen. Die Lebensmittel hatten einen Warenwert im mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 39-Jährigen. (gau)

