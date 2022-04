Ladendieb beißt Supermarkt-Mitarbeiter und verletzt Polizisten

Ein 27-Jähriger versucht, in einem Augsburger Supermarkt Wein zu stehlen, und flieht. Zwei Männer nehmen die Verfolgung auf. Trotz Polizei eskaliert die Lage.

Gleich mehrere Personen sind am Mittwochabend im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes am Königsplatz kurz vor 18 Uhr, wie ein 27-Jähriger eine Flasche Wein stehlen wollte. Als er den Mann ansprach und ihm die Flasche abnahm, ergriff der 27-Jährige die Flucht. Der Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Supermarktes nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stellten den Mann in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Verfolgung durch Augsburger Innenstadt: Ladendieb verletzt Polizeibeamte

Dort schlug der 27-Jährige auf die Verfolger ein und biss einen von ihnen. Dennoch gelang es den beiden Männern, den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der 27-Jährige aggressiv und ließ sich nicht beruhigen, weshalb ihm die Polizisten Handschellen anlegten. Dabei leistete er jedoch erheblichen Widerstand und trat nach den Polizeibeamten.

Nach Biss: Betrunkenen 27-Jährigen erwarten mehrere Anzeige

Um weiteres Übel zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten. Der 27-Jährige war mit über 1,5 Promille stark alkoholisiert. Bei dem Einsatz wurden die beiden Mitarbeiter des Supermarktes sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Den 27-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.