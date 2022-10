Ladendieb geht auf Mitarbeiter los

Der Mann steckt eine Schnapsflasche ein. Als ein Supermarktangestellter ihm diese abnehmen will, geht der mutmaßliche Ladendieb mit einer Bierflasche auf ihn los.

Ein mutmaßlicher Ladendieb benahm sich am Dienstag gehörig daneben. Der 41-jährige Kunde lenkte gegen 17 Uhr die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters auf sich, als er an der Kasse zwar seine Einkäufe bezahlt, sich zuvor aber eine Spirituosenflasche eingesteckt hatte. Anschließend wollte er das Geschäft verlassen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mitarbeiter den 41-Jährigen an und wollte ihm die Schnapsflasche wegnehmen.

Der Kunde habe daraufhin versucht, den Angestellten mit einer Bierflasche gegen den Kopf zu schlagen. Der Mitarbeiter konnte die Schläge abwehren und wurde nicht verletzt. Eine Polizeistreife nahm den stark alkoholisierten 41-Jährigen im Supermarkt fest. Ein Ermittlungsrichter entscheidet, ob der renitente Mann in Untersuchungshaft muss. (bau)