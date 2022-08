Ladendieb hatte seine Beute im Rucksack professionell versteckt

Ein Karton, mit einer Folie präpariert, sollte ihm helfen, das Diebesgut zu entwenden. Eine Ladendetektivin war aufmerksam.

Ein Ladendieb wurde in Lechhausen auf frischer Tat erwischt. Die Polizei berichtet, dass der Mann sehr professionell vorgegangen sei.

Am Donnerstagabend hatte ein 44-Jähriger vergeblich versucht, Waren im Wert von knapp 70 Euro aus einer Supermarktfiliale in der Neuburger Straße zu entwenden. An der Kasse bezahlte der Mann lediglich Waren im Wert von 10 Euro, was durch die aufmerksame Ladendetektivin jedoch bemerkt wurde.

Der 44-Jährige hatte einen Karton in seinem Rucksack mit einer Folie präpariert und darin das Diebesgut verstaut. Er wollte somit aller Wahrscheinlichkeit nach die Diebstahlsicherungen am Ausgang umgehen. Wegen Ladendiebstahls muss er sich nun verantworten. (möh)