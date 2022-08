Ladendieb trägt Waffen bei sich und verletzt Polizeibeamte

An der Augsburger City-Galerie erwischt ein Detektiv einen 21-jährigen Ladendieb. Als Beamte ihn stellen, rastet er aus - Grund ist wohl der Inhalt seines Rucksacks.

Ein 21-jähriger Ladendieb hat am Montag an der City-Galerie zwei Polizeibeamte verletzt. Wie die Polizei mitteilt, erreichte sie gegen 10.35 Uhr eine Meldung, nach der der Kaufhausdetektiv einen jungen Mann dabei beobachtet hatte, wie er Sicherungsetiketten von hochwertigen Elektronikgeräten entfernte. Die Beamten sprachen den Mann an, woraufhin er versuchte zu fliehen. Er konnte jedoch trotz heftigen Widerstands gestellt, zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Ladendieb leistet an City-Galerie Augsburg Widerstand gegen Polizei

Im Büro des Kaufhausdetektivs sollte der 21-Jährige dann durchsucht werden. Dabei leistete er jedoch erneut Widerstand und verletzte so zwei Polizeibeamte leicht am Knie. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Grund für die heftige Reaktion war möglicherweise der Inhalt des Rucksacks, den der Mann bei sich trug: Die Beamten fanden neben einem Springmesser, einem Cuttermesser und einer Zange auch gestohlene Elektronik-Gegenstände im Wert von rund 500 Euro. Letztere wurden zurückgegeben.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Außerdem wurde ihm ein langjähriges Hausverbot ausgesprochen, die dazugehörigen Filialen darf er ab sofort nicht mehr betreten. (kmax)