Augsburg

vor 4 Min.

Ladendieb zeigt Polizisten den Hitlergruß

Ein Ladendieb hat sich in einem Supermarkt in der Augsburger Innenstadt Lebensmittel in die Hose gesteckt. Mitarbeiter hielten ihn am Ausgang fest.

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Supermarkt in die Halderstraße in der Augsburger Innenstadt gerufen. Für einen mutmaßlichen Ladendieb hat sein Verhalten gleich mehrere Folgen. Gegen 17.40 Uhr betrat ein 46-Jähriger den Supermarkt. Er steckte sich laut Polizei Lebensmittel in seine Hose und wollte damit den Laden verlassen. Mitarbeiter beobachteten den Mann und hielten ihn am Ausgang fest, bis die Polizei kam. Ladendieb beleidigt in Augsburg Polizisten Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden die Waren. Nach Abschluss der Maßnahmen sprachen sie ihm gegenüber einen Platzverweis aus. Wie die Polizei berichtet, zeigte der 46-Jährige beim Verlassen des Supermarktes den Hitlergruß und unterstrich diesen mit entsprechenden Äußerungen. Auch dieses Verhalten wird strafrechtliche Konsequenzen haben. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, so die Polizei. (ina)

