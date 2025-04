Stadtmarkt geht am Samstag in die Verlängerung: Das sagen die Kunden

Auf der Anzeige der freien Plätze im Ernst-Reuter-Parkhaus prangt eine rote 0. Und gäbe es eine Anzeigetafel für die Sitzplätze auf dem Augsburger Stadtmarkt, dann würde auf der an diesem frühen Samstagnachmittag vermutlich die gleiche Zahl leuchten. Im Schein der warmen Frühlingssonne haben es sich zwischen Gemüse- und Obstständen unzählige Besucher gemütlich gemacht, genießen den frühlingshaften Tag, einen Aperol Spritz oder ein Weißbier, während um sie herum noch die letzten Kunden den Wochenendeinkauf erledigen. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Die goldenen Zeiger der Turmuhr an der Annakirche zeigen 13.40 Uhr. In 20 Minuten schließt der Stadtmarkt seine Tore. Aber nicht mehr lange. Nach jahrelangen Diskussionen hat die Stadt kürzlich beschlossen, dass von Karsamstag bis zum Ende des Jahres am Samstag probeweise erst um 17 Uhr Schluss sein soll. Das Echo bei den Beschickern fiel unterschiedlich aus (wir berichteten). Aber was denken die Kunden?

