Augsburg

06:30 Uhr

Lässt das Interesse am musischen Zweig aufgrund von Corona nach?

Die Big-Band von St. Stephan bei einem ihrer Auftritte. Das Interesse am Musikzweig der Schule hat seit Corona nachgelassen.

Plus Am Gymnasium St. Stephan sind die Schülerzahlen im musischen Zweig zurückgegangen. Der Schulleiter erkennt einen Zusammenhang. Diese Entwicklung gibt es nicht überall.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Für Schulleiter Alexander Wolf sind es nervenaufreibende Wochen. Der Elternabend am Gymnasium bei St. Stephan fand gerade statt, bei einem Tag der offenen Tür informierten sich Eltern und ihre Kinder über Schulhaus und Angebot der weiterführenden Schule. Derzeit klappern Eltern, deren Kinder ab September ein Gymnasium besuchen sollen, gut und gerne bis zu einer Handvoll Schulen ab, um sich ein Bild davon machen zu können. An seiner Schule habe der musische Zweig aufgrund der Corona-Pandemie einen Rückgang der Schülerzahlen erlebt. Wolf hofft in diesem Jahr auf eine Kehrtwende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen