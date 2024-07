Lagerhalle in Lechhausen brennt: Polizei sperrt Verkehr um Einsatzort ab

In der Zusamstraße in Lechhausen ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Laut der Polizei brennt hier aktuell eine Lagerhalle. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Zur Ursache könne man aktuell noch nichts sagen, heißt es von der Polizei. Der Bereich rund um den Einsatzort wurde für den Verkehr gesperrt, damit die Feuerwehrkräfte ungestört löschen können und niemand gefährdet werde. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. (klijo)

