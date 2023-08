Landschaftsschutzgebiet: Auto verliert an der Wolfzahnau Öl und Benzin

Im Augsburger Landschaftsschutzgebiet Wolfzahnau verliert ein Auto Öl und Benzin. Die Flüssigkeiten sickern in den Boden, die Feuerwehr muss anrücken.

Im Augsburger Landschaftsschutzgebiet Wolfzahnau hat ein Auto am späten Dienstagabend unter anderem Öl und Benzin verloren. Wie die Polizei mitteilt, fand eine Streife gegen 22 Uhr das Fahrzeug, das in der Franz-Josef-Strauß-Straße in der Nähe des Waldrands geparkt war. Wegen eines Defekts an der Leitung liefen demnach mehrere Liter Betriebsstoffe aus, unter anderem Öl und Benzin. Ein Großteil war bereits im Boden versickert.

Öl und Benzin sickern aus Auto in Boden bei Augsburger Wolfzahnau

Um die Betriebsstoffe zu entfernen, rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz aus. Die Polizei ermittelt nun gegen den 37-jährigen Fahrer wegen Bodenverunreinigung. (kmax)