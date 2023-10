Augsburg

Landtagswahl 2023: So wurde in den Augsburger Stadtteilen gewählt

In den Stadtteilen in Augsburg, hier ein Foto aus dem Wahllokal im Holbein-Gymnasium in der Innenstadt- wurde unterschiedlich gewählt.

Plus In Oberhausen ist der Abstand zwischen CSU und AfD inzwischen nur noch hauchdünn. Welche Partei wo in Augsburgs Stadtteilen die Nase vorn hat.

Die Wahlergebnisse in Augsburg unterscheiden sich je nach Stadtteil ganz erheblich. Wir zeigen in einer ersten Analyse, wie sich Vorlieben verschoben haben und wer wo die Nase vorne hat.

Einige Stadtteile sind traditionell fest in der Hand einer Partei: In Bergheim holte die CSU mit 42,2 Prozent der Zweitstimmen ein stärkeres Ergebnis als vor fünf Jahren. Die Innenstadt ist hingegen eine Grünen-Hochburg, obwohl hier einige Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Landtagswahl zu holen waren. In der Altstadt holten die Grünen 40,1 Prozent der Zweitstimmen. Diese Verteilung – grüner Kern, schwarzer Stadtrand – zeigte sich auch dieses Mal wieder.

